2022/10/06 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iNQJb7zgXG8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الركابي يؤكد لكلام معقول عن حوارات سرية بين التيار والإطار : الصدر سيشارك بالحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الركابي يؤكد لكلام معقول عن حوارات سرية بين التيار والإطار : الصدر سيشارك بالحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).