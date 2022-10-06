لاتتجاوز 3 سنوات.. مقتل طفلة على يد زوجة ابيها خنقاً

2022/10/06 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، القبض على امرأة قتلت ابنة زوجها خنقا بسبب مشكلات عائلية.وذكرت الشرطة، في بيان ورد تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن مفارزها “تمكنت من خلال مديرية شرطة […]

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مقتل طفلة على يد زوجة ابيها خنقاً المركز الخبري الوطني.

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