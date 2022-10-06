الاتحاد العام لنقابات العمال يكشف عدد العاطلين عن العمل في العراق

2022/10/06 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اليوم الخميس، عن احصائية بعدد العمال والعاطلين في العراق.وقال رئيس الاتحاد، ستار دنبوس براك، في برنامج تلفزيوني على العراقية الإخبارية، وتابعه /المركز الخبري الوطني/، […]

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