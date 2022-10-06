2022/10/06 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن قمع الصين لسكان الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ ما هو إلا إبادة جماعية، فأكثر من مليون شخص محتجزون بشكل تعّسفي في معسكرات يتعّرضون فيها للتعذيب وما يسّمى "إعادة التثقيف" والعمل القسري ومحظور عليهم التحدث بلغتهم الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مأساة الإيغور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مأساة الإيغور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).