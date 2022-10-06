2022/10/06 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7w1qUhWBkNU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر يهاجم ابو فدك : هو من اعطى امر قتـ،ـل متظاهري ثورة عاشوراء | كلام ومعقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر يهاجم ابو فدك : هو من اعطى امر قتـ،ـل متظاهري ثورة عاشوراء | كلام ومعقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).