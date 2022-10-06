2022/10/06 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m1LWAJr7VqU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: مدينة الأعظمية لها خصوصيتها بالإحتفال بالمولد النبوي الشريف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: مدينة الأعظمية لها خصوصيتها بالإحتفال بالمولد النبوي الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).