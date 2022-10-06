الدفاع تباشر بفرز أسماء المفسوخة عقودهم

2022/10/06 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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باشرت وزارة الدفاع، الخميس، بفرز أسماء المفسوخة عقودهم.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب ياسر اسكندر في بيان مقتضب، إن "وزارة الدفاع باشرت بفرز أسماء المفسوخة عقودهم من الذين قدموا عن طريق الاستمارة الالكترونية".

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