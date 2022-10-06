2022/10/06 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت النائب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، على تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الفتلاوي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "الفتلاوي: لن ننتظر لنهاية الدهر بلا حكومة".

أدناه نص التغريدة:

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