2022/10/06 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم-بغداد
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علقت النائب حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، على تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الفتلاوي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "الفتلاوي: لن ننتظر لنهاية الدهر بلا حكومة".
أدناه نص التغريدة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي: لن ننتظر لنهاية الدهر بلا حكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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