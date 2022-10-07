مسؤولون أمريكيون: مقتل اثنين من كبار قادة

2022/10/07 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، يوم الخميس، إن القوات الأمريكية قتلت اثنين من كبار قادة "داعش" في غارة جوية في شمال سوريا، بعد يوم واحد من غارة أمريكية قتلت مهربا في التنظيم.

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