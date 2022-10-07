شرطة نينوى تمسك بامرأة أنهت حياة ابنة زوجها خنقًا

2022/10/07 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، القبض على امرأة قتلت ابنة زوجها خنقا بسبب مشكلات عائلية.وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن مفارزها “تمكنت من خلال مديرية شرطة القيارة من كشف جريمة قتل الطفلة ( ا ص ح م ) التي تعرضت الى القتل من قبل زوجة ابيها […]

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