وزير الكهرباء: خط الربط مع الأردن سيدعم الاقتصاد العراقي وحركة الاستثمار

2022/10/07 | 00:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الخميس، أهم المكاسب المتحققة من الربط مع الأردن، وفيما أوضح أنه سيكون على 3 مراحل وسيدعم اقتصاد البلد وحركة الاستثمار فيه، كشف عن تحرك لإطلاق مشاريع جديدة للطاقة البديلة العام المقبل وبحجم 5000 ميغاواط.وقال كريم للعراقية الإخبارية، إن “مشروع خط الربط مع الأردن يتكون من 3 مراحل الأولى ستوفر 150 ميغاواطا والثانية 500 ميغاواط والثالثة 900 ميغاواط ومن المؤمل إتمام الخط بشكل كامل في الصيف المقبل”.وأضاف، أن “الخط سيجهز قضاء القائم والمناطق المجاورة بالطاقة الكهربائية كمرحلة أولى لإنهاء مشكلة التجهيز في تلك المناطق البعيدة عن مراكز التوليد والانتاج وستدعم المرحلة الثانية المنطقة الغربية بالكهرباء”.وتابع أن “المرحلة الثالثة ستشهد ربط الخط مع الشبكة الوطنية العراقية لدعمها ككل”، مؤكداً أن “الخط سيساهم بتشغيل معامل الفوسفات في عكاشات بمحافظة الأنبار وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي لإنشاء معامل أخرى في المنطقة الغربية وخاصة في الفوسفات كما سيدعم مشروع المنطقة الصناعية بين العراق والأردن ويدعم اقتصاد البلد”.ولفت إلى أن “لدى العراق خطة طموحة لربطه بكهرباء دول الجوار كتركيا ودول الخليج وهنالك 4 خطوط مع إيران، والعراق يريد أن يكون ممراً لسوق الطاقة العالمي بين الخليج وأوروبا عبر تركيا وبالعكس، والخط الحالي مع السعودية سينجز خلال 30 شهراً وهو ينقل الطاقة وفق تقنية تسمح بنقل الطاقة لآلاف الكيلومترات”.وبخصوص كلفة إنشاء الخط مع الإردن أوضح أن “العراق سيتحمل تكلفة 300 كم ستمتد في أراضيه فيما سيتحمل الجانب الأردني كلفة الإنشاء في أراضيهم وسيتم بيع الكهرباء لنا وفق معادلة سعرية متفق عليها”.وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة أوضح كريم أن “وزارة الكهرباء خطت خطوة كبيرة في تنفيذ مشاريع التوليد عبر الطاقة الشمسية وبحجم 7500 ميغاواط كمرحلة أولى بالاتفاق مع شركات عالمية وإقليمية وسنطلق مشاريع أخرى بطاقة 5000 ميغاواط العام المقبل”.

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