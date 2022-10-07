القبض على امرأة قتلت ابنة زوجها خنقا في نينوى

2022/10/07 | 00:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة نينوى، اليوم الخميس، عن جريمة قتل طفلة، لافتة إلى القبض على مرتكب الجريمة جنوبي الموصل.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن مفارزها “تمكنت من خلال مديرية شرطة القيارة من كشف جريمة قتل الطفلة ( ا ص ح م ) التي تعرضت الى القتل من قبل زوجة ابيها المتهمة ( د ا ح ع ) داخل دارها في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل، التي تم القبض عليها”.

وأضافت: “بعد التعمق بالتحقيق معها اعترفت بارتكابها جريمة القتل وقيامها بخنق ابنة زوجها التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات ونصف بدافع الانتقام بسبب مشاكل عائلية”.

وأشارت الشرطة، إلى “تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفها وفق المادة 406 أ ق ع ، لاكمال الاجراءات القانونية بحقها واحالتها الى محكمة الجنايات المختصة لتنال جزائها العادل”.

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