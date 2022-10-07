2022/10/07 | 01:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن غارة بطائرة هليكوبتر استهدفت قرية...

ظهرت المقالة غارة امريكية تقتل راكان الشمري القيادي في داعش أولاً على المسلة.

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