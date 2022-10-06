2022/10/07 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المغرب، الخميس، أحكاما بالسجن في حق 18 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد محاميهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة مغربية تشدد أحكاما بسجن 18 مهاجرا معظمهم سودانيون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة مغربية تشدد أحكاما بسجن 18 مهاجرا معظمهم سودانيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).