2022/10/07 | 01:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير تقارير إلى اندثار سريع لبيوت مدينة بغداد القديمة التي تصنف على أنها بيوت تراثية.ويقدر البيوت التراثية العريقة بنحو 2500 بيت.وقد أسست العراقية ذكرى سرسم مبادرة أطلقت عليها اسم " برج بابل" بهدف

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