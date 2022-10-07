الأمم المتحدة تعلق على وفاة المراهقة الإيرانية نيكا شاه كرامي

2022/10/07 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الخميس، في بيان لشبكة CNN، إنها "تتابع عن كثب الأحداث المحيطة بوفاة المراهقة الإيرانية نيكا شاه كارامي"، ودعت إلى إجراء تحقيق "مستقل ونزيه" في وفاتها.

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