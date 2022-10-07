مقتل الإرهابي المكنى ابو مصطفى واثنين من مرافقيه في كركوك

2022/10/07 | 01:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني=============وكالة الاستخبارات وبعملية نوعية تعلن مقتل الإرهابي المكنى ابو مصطفى ما يسمى نائب عسكري قاطع كركوك واثنين من مرافقيه بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمت العملية داخل وكر في وادي زغيتون بمحافظة كركوك بعد استهدافهم من قبل صقور الجو الأبطال. وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.. =============٧ ت١ ٢٠٢٢

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