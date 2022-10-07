اطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي

2022/10/07 | 01:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صافرات الانذار اطلقت في مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "المعلومات تشير إلى ان الصافرات بسبب تنفيذ ممارسة في سجن الإصلاحية".

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