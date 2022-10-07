2022/10/07 | 02:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، عن أعداد زائري ذكرى مناسبة رحيل الإمام الحسن العسكري.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “أكثر من 5 ملايين زائر شاركوا بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري”.

ظهرت المقالة عمليات سامراء تحصي عدد زائري ذكرى مناسبة رحيل الإمام العسكري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تحصي عدد زائري ذكرى مناسبة رحيل الإمام العسكري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تحصي عدد زائري ذكرى مناسبة رحيل الإمام العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).