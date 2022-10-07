أكاديمي إماراتي يعلق على معارضة أمريكا لقرار

2022/10/07 | 02:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الخميس، على الموقف الأمريكي من إعلان منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف باسم"أوبك بلس"، يوم الأربعاء، عن تقليص إنتاجها للنفط بمعدل مليوني برميل يوميا، حيث وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خفض الإنتاج بـ"المخيب للآمال".

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