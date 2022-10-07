الغذاء الذي قد يقلل إحتمال الإصابة بالسرطان 

2022/10/07 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت أبحاث حديثة من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان إلى الضعف في منطقة شرق البحر المتوسط بحلول عام 2030 .

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