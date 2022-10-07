مقتل قيادي بـ

2022/10/07 | 02:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل قيادي في “داعش” واثنين من مرافقيه في كركوك.

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