العراق.. بين القصف الإيراني والتركي

2022/10/07 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج "بالعراقي" يناقش الانتهاكات الإيرانية والتركية لسيادة العراق، والذي يحتفل هذه الأيام بمرور 90 عاما على استقلاله.

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