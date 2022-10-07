"علينا أن نتوقف عن الكذب".. برلماني روسي يطالب المسؤولين بكشف حقيقة تطورات الحرب في أوكرانيا

2022/10/07 | 04:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، الجنرال أندريه كارتابولوف، المسؤولين في بلاده بكشف الحقيقة بشأن التطورات في ساحة المعركة في أوكرانيا، وقال إن كبار المسؤولين بحاجة إلى "التوقف عن الكذب".

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