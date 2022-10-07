سودة اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

2022/10/07 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل عادت مسودة اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى المربع الأول؟ وما هي الخلافات الجوهرية والتعديلات التي حالت دون الاتفاق؟ وماذا بيد الوسيط الأميركي من أوراق لتذليل العقبات التي تعترض الاتفاق؟

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