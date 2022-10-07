معارض مصري لـ

2022/10/07 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق هذا الأسبوع "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل التنسيق والتوافق بين القوى السياسية المختلفة، على الرغم من تشكيك البعض في هذه المبادرة.

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