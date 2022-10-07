فرنسا توبخ إيران:

2022/10/07 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت فرنسا، يوم الخميس، إيران بشدة ووصفتها بأنها "أسوأ نظام ديكتاتوري"، بعد أن بثت وسائل إعلام رسمية إيرانية فيديو لمواطنين فرنسيين محتجزين قائلين إنهما "من عملاء الاستخبارت الفرنسية، وكانا في إيران لتهيئة الظروف لإسقاط النظام".

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