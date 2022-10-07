2022/10/07 | 07:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تدرس "عددا من خيارات الرد" بشأن العلاقات الأمريكية السعودية بعد قرار منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: ندرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعودية بعد قرار"أوبك بلس") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: ندرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعودية بعد قرار"أوبك بلس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).