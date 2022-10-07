حبست جثتها في المرحاض 5 سنوات.. حكم مشدد لقاتلة ابنتها في الكويت

2022/10/07 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسدلت المحكمة الاستئنافية في الكويت، الخميس، الستار على واحدة من أكثر الجرائم التي هزت الشارع الكويتي، بعد الحكم على المتهمة بقتل ابنتها بالحبس المؤبد "مدى الحياة"، تأييدا لحكم محكمة الجنايات.

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