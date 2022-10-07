2022/10/07 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في السعودية (اعتدال)، من حيل "استقطاب وتجنيد" الأطفال عبر الإنترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تحذر من حيل "استقطاب وتجنيد" الأطفال عبر الإنترنت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تحذر من حيل "استقطاب وتجنيد" الأطفال عبر الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).