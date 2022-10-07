أسعار النفط تكبح ارتفاعها قبيل قرار أمريكي

2022/10/07 | 08:46 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط يوم الجمعة قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة

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