معلقًا على ما فعلته السعودية.. زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي يلوح بمشروع قانون

2022/10/07 | 08:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، على قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها أو ما يُعرف بـ"أوبك+" بتقليص انتاجها اليومي من النفط بمعدل مليوني برميل.

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