الرافدين يشمل أصحاب المحال التجارية والورش بقرض الـ 25 مليون دينار

2022/10/07 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدة تسديد القرض 6 سنوات .

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