قرار امريكي مرتقب يضع أسعار الذهب في مكانها

2022/10/07 | 09:08 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1709.69 دولار للأوقية (الأونصة).

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