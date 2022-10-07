2022/10/07 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح الباحث في الشأن السياسي العراقي علي البيدر، اليوم الجمعة، التحام التيار الصدر وتشرين في التظاهرات القادمة.

وقال البيدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المرجح ان يشارك متظاهرو تشرين توجهات التيار الصدري بعد الحضور الباهت في ذكرى تشرين الثالثة حيث انه سيكون الالتحام مع التيار الصدري نتيجة حتمية للواقع التشريني الذي تشظى الى حد ما".

وأضاف، أن "التيار الصدري اصبح يتعكز على الاحتجاجات التي تعتبر ورقته الأخيرة بعد خروجه من المشهد السياسي"، مؤكداً أن "الصدر يرغب بالعودة الى العملية السياسية لتطبيق الإصلاح الذي ينادي به".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجيحات بتحالف تشرين والتيار الصدري في التظاهرات القادمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجيحات بتحالف تشرين والتيار الصدري في التظاهرات القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).