أميركا.. الشرطة تعتقل رجلا طعن 8 أشخاص وقتل 2 في لاس فيغاس

2022/10/07 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية أن رجلا يحمل سكينا طويل النصل طعن ثمانية أشخاص وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر، الخميس، في شارع "لاس فيغاس ستريب"، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

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