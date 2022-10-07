العراق يصدر فئة نقدية جديدة.. تعبيرا عن التضخم أم تحسينا لسياسة البنك المركزي؟

2022/10/07 | 09:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار فئة جديدة من العملة المحلية للتداول النقدي غير عالية جدا، بعد انخفاض قيمة عملته أمام الدولار.

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