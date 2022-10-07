2022/10/07 | 09:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة...

ظهرت المقالة هل تنتقم واشنطن من الرياض بشأن قرار التخفيض..



بلينكن: ندرس “خيارات الرد” أولاً على المسلة.

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