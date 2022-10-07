محكمة أمريكية تمنح إيلون ماسك مهلة لنهاية الشهر لشراء “تويتر”

2022/10/07 | 09:50 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد قاضي محكمة ديلاوير مهلة حتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، للمستثمر "إيلون ماسك" لإتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر"

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