2022/10/07 | 10:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو محطة زابوروجيه وسكان إنرغودار يؤيدن قرار نقل إدارة المحطة إلى روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/07 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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