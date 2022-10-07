2022/10/07 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان والتي تطرق فيها إلى قرار منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها "أوبك+" وتأكيده على أن قرار تقليص الإنتاج جاء بالإجماع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتبرها "رؤية مهينة".. وزير الطاقة السعودية يثير تفاعلا بتصريحات عن ادعاء "ثنائية" أوبك+) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتبرها "رؤية مهينة".. وزير الطاقة السعودية يثير تفاعلا بتصريحات عن ادعاء "ثنائية" أوبك+) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).