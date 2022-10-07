اليابان توسع قائمة العقوبات الفردية ضد روسيا

2022/10/07 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ستقوم اليابان بتوسيع قائمة العقوبات الفردية ضد روسيا على خلفية انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى قائمة الكيانات الروسية بعد إعلان نتائج الاستفتاءات.وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني سيجي كيهارا في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو اليوم، إن الحكومة قررت فرض عقوبات إضافية جديدة ضد روسيا تتمثل في تجميد […]

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