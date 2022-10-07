قرار خفض الإنتاج من قبل أوبك والاقتصاد العراقي

2022/10/07 | 10:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د بلال الخليفة

ان العوامل المؤثرة في سعر برميل النفط

كثيرة وسنوضح اهم ثلاث عوامل وهي: 1 –

العوامل السياسية: وهذا العامل من

الممكن تقسيمة الى جزئين وهما: أ –

الحروب والأزمات السياسية وكما نرى

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