بعد ساعات من تشكيلها.. أنباء عن استقالة الحكومة الكويتية الجديدة

2022/10/07 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة لم تحدث من قبل، تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، الخميس، بعد أقل من 24 ساعة على صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

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