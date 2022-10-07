مطالبات نيابية بتقليص دوام المحاضرين في المدارس (وثيقة)

2022/10/07 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت النائب وفاء حسين الشمري، اليوم الجمعة، بتقليص دوام المحاضرين المجانيين في المدارس.

وجاء في وثيقة تحمل توقيع الشمري، تلقتها (بغداد اليوم)، ما ورد في ادناه:

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