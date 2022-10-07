بينهم سائحون.. مقتل واصابة 8 اشخاص في هجوم بـ’لاس فيغاس’

2022/10/07 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات في ولاية لاس فيغاس الاميركية، أن رجلا يحمل سكينا طويل النصل طعن ثمانية أشخاص وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر، الخميس، في شارع "لاس فيغاس ستريب"، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس في مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون.

وذكرت السلطات أن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة.



وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك.

وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس في بيان إن من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، توفي شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب.



وأضافت أن ستة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

ووقعت عملية الطعن قبل الظهر بقليل على رصيف بشارع لاس فيغاس ستريب جنوب لاس فيغاس.



وقالت الشرطة إن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المارة قولهم إن بعض الضحايا ربما كن "فتيات استعراض" يلتقطن الصور مع السياح في الشارع.

وقال حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، في منشور على تويتر، الجمعة، إن الدولة ستوفر الموارد لتعزيز الأمن في الشارع السياحي.

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