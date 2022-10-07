2022/10/07 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال مصرفيان إن البنوك اللبنانية قررت بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تجدد اقتحامات المودعين ..



المصارف اللبنانية تغلق أبوابها “حتى إشعار آخر” المركز الخبري الوطني.

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