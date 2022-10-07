2022/10/07 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



أمطار وانخفاض في درجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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