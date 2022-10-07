2022/10/07 | 10:40 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق تطبيق "تيك توك" مزايا جديدة وأدوات تحرير وتعديل إضافية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تيك توك” يطلق تحديثاً بمزايا عديدة) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تيك توك” يطلق تحديثاً بمزايا عديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).