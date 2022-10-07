2022/10/07 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية جمع الاموال لدعش الارهابي في قبضة الأمن الوطني (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية جمع الاموال لدعش الارهابي في قبضة الأمن الوطني (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية جمع الاموال لدعش الارهابي في قبضة الأمن الوطني (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).